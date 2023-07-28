28 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023! AÖK açık lise online sınav giriş sistemi! MEB 3. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023! AÖK açık lise online sınav giriş sistemi! MEB 3. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
ABONE OL
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023! AÖK açık lise online sınav giriş sistemi! MEB 3. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav giriş ekranı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. AÖL 3. Dönem AÖL sınavları 28 Temmuz Cuma (bugün) başlıyor. Açık lisede eğitim gören öğrenciler, sınavlarına çevrimiçi olarak katılacak. Peki, MEB AÖL sınav giriş nasıl yapılır? , AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖL sınav giriş AÖK ekranı…

Online olarak gerçekleştirilen açık lise sınavları Açık Öğretim Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi (AÖK) üzerinden yapılıyor. Öğrenciler, belirtilen sürede açık kalacak sınav sistemine bugünden itibaren erişim sağlayacak. Peki, "AÖL sınav giriş nasıl yapılır?" İşte, AÖL sınav giriş sayfası aol.meb.gov.tr

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI BAŞLIYOR!

2022-2023 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 3. dönem sınavlarının 28 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

AÇIK LİSE ONLİNE SINAVI GİRİŞ EKRANI

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Adaylar, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;

28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SINAV SÜRECİ

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin sınavları farklı tarihlerde organize edilecek.

Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA