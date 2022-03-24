SON DAKİKA! MEB duyurdu: AÖL online sınav sonuçları açıklandı! 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
SON DAKİKA! AÖL sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB Açık Öğretim Liselerinde eğitimini tamamlayıp üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, 2. dönem AÖL sınav sonuçlarını araştırıyordu. Binlerce öğrenci "AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt ararken MEB'den açıklama geldi. Buna göre, AÖL sınav sonuçları açıklandı. İşte, 2022 AÖL sonuç sorgulama ekranı!
Açık Lise sınav sonuçları kapsamında heyecanlı bekleyiş 24 Mart itibarı ile sona erdi. AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Hatırlanacağı gibi, Açık Lise sınavları online olarak 10 Mart itibarı ile tamamlandı. Öğrenciler, günlerdir AÖL sonuçları için MEB duyurusunu bekliyordu. Bakanlık, öğrencileri daha fazla bekletmeyerek AÖL sonuçları sorgulama ekranınnın aktif olduğu bildirdi. Peki, AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2. dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası...
AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Merakla beklenen AÖL sınav sonuçları 24 Mart itibarı ile açıklandı. Adaylar, hemen aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla AÖL sonuç sorgulama işlemini yapabilir.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklandı. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
* Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler: 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Öğrenci akbili yaş sınırı son dakika: 25 yaş üstü öğrenci akbili kalkıyor mu? İBB İETT öğrenci kartı son açıklamalar...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Oruç ne zaman başlıyor? 2022 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak?
- Demet Evgar hamile mi, eşi kim? Demet Evgar evli mi? Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş kimdir, kaç yaşında?
- Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
- Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa istismar olayı nedir? Ciciş kardeşler Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi?
- OGM ve DSİ 5.064 personel alımı ilanı çıktı mı? 2022 kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? Başvuru tarihi...
- Güncel akaryakıt ve LPG fiyatları: 23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
- ÖSYM son dakika duyurdu! YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?