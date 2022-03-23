AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? 2022 açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. 2022 2. dönem açık lise sınavına katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta geçti. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? AÖL öğrenci girişi ile 2022 açık lise sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, AÖL sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı net olarak bilinmiyor. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK (TIKLA ÖĞREN)