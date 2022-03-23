AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? 2022 açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı!
AÖL sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Açık lise öğrencileri online gerçekleştirilen 2. dönem sınavının hangi tarihte sonuçlanacağını araştırıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavları ve sonuçlar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. AÖL sonuçları, mezuniyet şartları ve puan hesaplama gibi tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? AÖL öğrenci girişi ile 2022 açık lise sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. 2022 2. dönem açık lise sınavına katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta geçti. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? AÖL öğrenci girişi ile 2022 açık lise sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, AÖL sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı net olarak bilinmiyor. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGM ve DSİ 5.064 personel alımı ilanı çıktı mı? 2022 kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? Başvuru tarihi...
- Güncel akaryakıt ve LPG fiyatları: 23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
- ÖSYM son dakika duyurdu! YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?
- 23 Mart kar tatili olan iller: Yarın hangi illerde okullar tatil? 23 Mart'ta okullar tatil mi? Iğdır, Kars, Hakkari, Bitlis...
- Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor Elif elendi mi?
- Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?
- İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...
- AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak?
- Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Erzurum ve Van'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- Elazığ ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Elazığ ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...