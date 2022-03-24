AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2. dönem sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar 3. dönem sınav tarihleri ile ilgili arama yapmaya başladı. İşte, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte takvim...