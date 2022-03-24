AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte takvim...
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL 2. dönem sınav sonuçları erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar gözlerini 3. dönem sınav ve kayıt tarihlerine çevirdi. İşte, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte takvim...
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2. dönem sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar 3. dönem sınav tarihleri ile ilgili arama yapmaya başladı. İşte, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte takvim...
AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 3 sınavının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Sınavın Temmuz ayında e Sınav olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri henüz belli değil. AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır.
Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.
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