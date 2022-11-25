KPSS DHBT sınav tarihi, kasım ayının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak amacıyla KPSS DHBT'ye katılacak adaylar, sınava hazırlıklarını tamamladı. Sınava kısa bir süre kala gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 DHBT sınavı bu hafta sonu mu yapılacak? DHBT hangi gün gerçekleştirilecek? İşte cevaplar...

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2022 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS DHBT sınavı 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. DHBT-1 ve DHBT-2 kapsamında toplam 40 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 60 dakika süre verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır.