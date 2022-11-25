KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 DHBT sınavı bu hafta sonu mu yapılacak? DHBT hangi gün gerçekleştirilecek?
KPSS DHBT için geri sayım başladı. 7-17 Ekim tarihleri arasında sınava başvuru yapan adaylar, sınava hazırlıklarını tamaladı. KPSS DHBT sınav giriş belgelerinin erişime açılması ile birlikte gözler sınav tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından 2022 KPSS DHBT sınav tarihi açıklandı. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 DHBT sınavı bu hafta sonu mu yapılacak? DHBT hangi gün gerçekleştirilecek? İşte haberin detayları...
KPSS DHBT sınav tarihi, kasım ayının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak amacıyla KPSS DHBT'ye katılacak adaylar, sınava hazırlıklarını tamamladı. Sınava kısa bir süre kala gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 DHBT sınavı bu hafta sonu mu yapılacak? DHBT hangi gün gerçekleştirilecek? İşte cevaplar...
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
2022 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS DHBT sınavı 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. DHBT-1 ve DHBT-2 kapsamında toplam 40 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 60 dakika süre verilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır.
İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.
Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a) Tefsir
b) Fıkıh
c) Hadis
ç) Akaid ve Kelam
d) İslam Tarihi
e) Dinler ve Mezhepler Tarihi
f) Dini Hitabet
DHBT'de yer alan Kur'an-ı Kerim metinleri ve mealleri "Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975-389-081-6, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali" isimli kaynaktan alınacak.
KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.
Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.
DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.
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