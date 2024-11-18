Bakanlık duyurdu: KYK 2 aylık burs ve kredi ödeme tarihleri 2024-2025 | KYK burs/kredi ödemeleri ne kadar, zamlandı mı?

2024-2025 eğitim yılı için burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere yönelik ödeme süreci başladı. Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere, öğrencilerin hesaplarına burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, bu yıl ilk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler için Ekim ve Kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme planı uyguluyor.

İlk Ödeme Tarihleri ve T.C. Kimlik Numarasına Göre Sıralama

Öğrencilere yapılacak burs ve kredi ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yatırılacak. Ödemeler, 18 Kasım'dan itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden çekilebilecek. İşte ödeme tarihlerine göre öğrencilerin alacakları burs/kredi miktarları ve günler:

📌18 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrenciler

📌19 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi "2" olan öğrenciler

📌20 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi "4" olan öğrenciler

📌21 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi "6" olan öğrenciler

📌22 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi "8" olan öğrenciler

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Öğrenim Kredisi ve Burs Miktarları Belli Oldu

Bu ödemeler, 2024 yılı burs ve kredi miktarlarına göre hesaplanacak. Lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan iki aylık bir süreci içerecek. Bu ödemelerin ardından öğrenciler, burs ve kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden rahatlıkla çekebilecek.

2025 yılı itibarıyla KYK burs ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Ziraat Bankası ATM'leri ile Kolay Çekim İmkanı

Sadece ilk ödeme dönemi için geçerli olacak bu tarihlerde öğrenciler, Ziraat Bankası'nın ATM'lerinden burs ve kredilerini alabilecekler. Banka, ödeme işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli altyapıyı sağlamış durumda. Öğrencilerin bu tarihlerde işlem yapmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Öğrencilerin Hesaplarına Ne Zaman Yatırılacak?

İlk ödeme olarak iki aylık burs ve kredi 18 Kasım itibariyle başlayacak ve belirtilen tarihlerde öğrencilere aktarılacak. Bu ödeme dönemi öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlarken 2024-2025 eğitim yılına daha güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlayacak.