15 Tatil ne zaman, hangi tarihte yayımlanacak? MEB 2024-2025 tatil takvimi...

2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül 2024'te başladı ve öğrenciler ilk ara tatillerini 11-15 Kasım tarihleri arasında geçirdi. Şimdi ise sıradaki büyük tatil olan 15 tatil, yani yarıyıl tatili için tarihlerin ne zaman olacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılına ait bu tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini resmi takvimde açıkladı.

15 Tatil Ne Zaman Başlayacak?

Öğrenciler, 2025 yılına girdikten sonra 15 tatil için beklemeye başlayacak. 2025 yılında 15 tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tatil, öğrencilere yaklaşık iki hafta boyunca dinlenme imkanı sunacak.

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

15 tatil sonrası, öğrenciler bir süre daha eğitim hayatına devam edecek. Ancak yılın ikinci ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tatil, yılın son büyük ara tatili olacak.

Eğitim Yılı Ne Zaman Sona Eriyor?

2024-2025 eğitim yılı 20 Haziran 2025 tarihinde karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Bu tarih yaz tatilinin başlangıcını işaret ederken öğrenciler için uzun bir dinlenme dönemi başlayacak.