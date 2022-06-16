Son dakika: Kütüphanesiz okul kalmayacak! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’dan toplu açılış





Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, öğrencilerin kitaba rahatça erişmesini sağlamak için kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapılıyor, okullardaki mevcut kütüphaneler ise yenileniyor. Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen seferberlik büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda güncellenen veya yeniden yapılan kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarının karşılanması için "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi başlatıldı.