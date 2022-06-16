Son dakika: Kütüphanesiz okul kalmayacak! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan toplu açılış
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında 16 bin 361 kütüphanenin toplu açılışını yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında 16 bin 361 kütüphanenin toplu açılışını yapacak.
Program, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, öğrencilerin kitaba rahatça erişmesini sağlamak için kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapılıyor, okullardaki mevcut kütüphaneler ise yenileniyor. Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen seferberlik büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda güncellenen veya yeniden yapılan kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarının karşılanması için "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, proje kapsamında kütüphanesiz okul kalmayacağına, gerekli tüm kaynakların okullara aktarıldığına işaret etti. Bakan Özer, okuma kültürü kazandırarak öğrencilerin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Emine Erdoğan, "81 ilimizde, hem kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırılıyor hem de hâlihazırdaki kütüphane içerikleri zenginleştiriliyor" derken, her fırsatta kütüphanelerin eğitimin ve okulların kalbi olduğunu vurguluyor.
KİTAP DESTEĞİ BAKANLIKTAN
Okullardaki kütüphanelerin kitap ihtiyaçları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca karşılanıyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Okullarda çocuklarımızın Yunus'u, Yahya Kemal'i, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, Osman Hamdi Bey'i, Münir Nurettin'i, Neşet Ertaş'ı, Turgut Cansever'i, Nuri Bilge Ceylan'ı tanımasını sağlayacağız" ifadesini kullandı.
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