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MEB'in öğretmen eğitimlerinde bu yıl 3 milyondan fazla sertifika verildi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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MEB’in öğretmen eğitimlerinde bu yıl 3 milyondan fazla sertifika verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca yılın 5 ayında öğretmen eğitimlerinde 3 milyon 203 bin 503 sertifika verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi öncelikli konularımız arasında yer alıyor" dedi.

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