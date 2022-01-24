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Son dakika: İstanbul'da tüm kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi

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Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: İstanbul’da tüm kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi. Konuya ilişkin resmi açıklama İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapıldı. İşte detaylar...

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