AUZEF bütünleme sınavı bu hafta sonu mu? 2022 AUZEF telafi sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?
AUZEF telafi sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bütünleme sınavı, yurt genelindeki hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nden gelen açıklamaları yakından takip ediyor. AUZEF tarafından yapılan son açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, AUZEF bütünleme sınavı bu hafta sonu mu? 2022 AUZEF telafi sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Geçtiğimiz hafta sonu yapılması beklenen AUZEF bütünleme sınavı, İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok yerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ertelendi. Şimdi ise gözler yeni sınav tarihine çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yeni sınav tarihi ve sınavın nasıl yapılacağına yönelik detaylar açıklandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı bu hafta sonu mu? 2022 AUZEF telafi sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? Merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-2022 AUZEF güz dönemi telafi sınavı 12-23 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.
İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir."
BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
* İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı 12-23 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.
* 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavına, Güz Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavı sonunda yapılan değerlendirmeden FF, DD ve DC notu aldığınız derslerinizden girebileceksiniz.
* Güz Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirmede FF notu aldığınız derslerinizden başarılı sayılabilmeniz için telafi (bütünleme) sınava girme ve bu derslerinizin notunu yükseltme zorunluluğunuz vardır. (Bkz: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
* Güz Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirmede DD ve DC notu aldığınız derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girme zorunluluğunuz yoktur. Ancak, başarı notunuz DD ve DC olan bu derslerinizden notunuzu yükseltmek istiyorsanız telafi (bütünleme) sınavına girebilirsiniz.
* Bitirme (Final) notunuzun DD veya DC olduğu derslerden telafi (bütünleme) sınavına girip FF notu alırsanız o derse ait son notunuz FF olacaktır. Notunuzun DD veya DC olduğu derslerden telafi (bütünleme) notu oluşmasını istemiyorsanız bu derslerden kesinlikle telafi (bütünleme) sınavına girmemeniz gerekmektedir.
* Öğrenciler telafi sınavında tüm ünitelerden sorumludur.
* Telafi sınavlarının başarı notuna etki oranı %60' tır.
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- AUZEF bütünleme sınavı bu hafta sonu mu? 2022 AUZEF telafi sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?
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