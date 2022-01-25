Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler 26, 27, 28 Ocak'ta tatil mi? İstanbul Valiliği'nden 31 Ocak açıklaması...
Üniversiteler kaç gün tatil edildi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı için önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul Valiliği'nden konu hakkında açıklamalar peş peşe geliyor. Gelen son dakika açıklamalarına göre, üniversitelerin tatil edilmesine karar verildi. İşte, Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler 26, 27, 28 Ocak'ta tatil mi? İstanbul Valiliği'nden 31 Ocak açıklaması...
Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler 26, 27, 28 Ocak'ta tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışı sonrasında tedbirler alınmaya devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından son dakika açıklamalar geliyor. İşte, Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler 26, 27, 28 Ocak'ta tatil mi? İstanbul Valiliği'nden 31 Ocak açıklaması...
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA...
İstanbul Valiliği kenti etkisi altına alan kar nedeniyle yeni önlemler alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;
Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,
Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,
İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,
Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,
Karar verilmiştir.
İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan "Kış Tedbirleri Genelgesi" kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.
Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. " denildi.
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- Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler 26, 27, 28 Ocak'ta tatil mi? İstanbul Valiliği'nden 31 Ocak açıklaması...
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