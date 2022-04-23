Mayıs ayı KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 KYK bursları ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER

Mayıs ayı KYK burs ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her ay belirli tarihlerde ödenen burs ve kredi ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yaıtırılmayacağı merak ediliyor. Mayıs ayı ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğrencinin araştırdığı burs ve kredi ödeme takvimini duyurdu. Peki, Mayıs ayı KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 KYK bursları ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

MAYIS AYI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

2022 Mayıs ayı kredi ve burs ödemeleri 25 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Yurt, kredi ve burslarla ilgili bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: