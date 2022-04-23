Mayıs ayı KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 KYK bursları ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
KYK bursu ne zaman yatacak? Kredi ve burs ödemeleri her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte öğrenciler mayıs ayı ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağını araştırıyordu. Başkan Erdoğan burs ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Mayıs ayı KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 KYK bursları ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...
Mayıs ayı KYK burs ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her ay belirli tarihlerde ödenen burs ve kredi ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yaıtırılmayacağı merak ediliyor. Mayıs ayı ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğrencinin araştırdığı burs ve kredi ödeme takvimini duyurdu. Peki, Mayıs ayı KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 KYK bursları ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
MAYIS AYI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
2022 Mayıs ayı kredi ve burs ödemeleri 25 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Yurt, kredi ve burslarla ilgili bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:
"Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz."
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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