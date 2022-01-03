Son dakika: Erzincan'da okullar tatil edildi!
Son dakika haberine göre: Erzincan'da etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Beyaz gelinliğini giyinen Erzincan'da güzel görüntüler oluştu. Kentte tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Erzincan'da da etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken bazı semtlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu. Araçlarının üzeri tamamen kardan kapanan vatandaşlar yola çıkmadan önce bir süre kar temizliği yaptı. Belediye ekipleri de ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.
Kar kentte sabahın aydınlanmasına yakın saatlerde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Erzincan'ın simgelerinden Dörtyol mevkiinde bulunan bakır sürahiyi kar yağışıyla birlikte çekebilmek için fotoğraf severler adeta akın etti.
Bu sene karın geç geldiğini belirten vatandaşlardan Selim Çınar, "Biz karı Karadeniz tarafından beklerken bu sefer Erzurum, Tunceli tarafından geldi. Kar Erzincan'da tuttu. Güzel de oldu" dedi.
'EĞİTİME KAR TATİLİ'
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Engelli ve hamile olan kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.
'KAR KÖY YOLLARINI ULAŞIMA KAPADI'
Beklenen kar kent merkezinde sevinçle karşılanırken yüksek rakımlı kesimlerde ise çileye dönüştü. Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkiinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ulaşımda aksamalar yaşandı.
Öte yandan Erzincan Ergan Kayak Merkezinde de yağan karla birlikte kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
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