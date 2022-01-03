Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Özer böyle bir konunun gündemde olmadığını her fırsatta açıklamasına rağmen bazı üniversitelerde bu yönde karar çıkınca okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak edilmeye başlandı. İşte, Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek? MEB'den uzaktan eğitim açıklaması...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artmasının ardından yüz yüze eğitime ara verileceği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüz yüze eğitimi sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti, "Ara vermek gündemimizde değil" dedi.