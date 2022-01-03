Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek? MEB'den uzaktan eğitim açıklaması...
Okullar yeniden kapanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakaların yeniden artışa geçmesi sonrasında yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde bilindiği üzere 2021-2022 dönemi salgında seyrin iyiye gitmesiyle yüz yüze eğitime geçilmişti. Bakanlık tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. İşte, okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek? MEB'den uzaktan eğitim açıklaması...
Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Özer böyle bir konunun gündemde olmadığını her fırsatta açıklamasına rağmen bazı üniversitelerde bu yönde karar çıkınca okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak edilmeye başlandı. İşte, Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek? MEB'den uzaktan eğitim açıklaması...
OKULLAR KAPANACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artmasının ardından yüz yüze eğitime ara verileceği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüz yüze eğitimi sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti, "Ara vermek gündemimizde değil" dedi.
Özer yaptığı değerlendirmede, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.
Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.
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Özer, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."
"ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 94"
Bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu ifade eden Özer, "En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı." bilgisini verdi.
Özer, üçüncü ve dördüncü doz aşılarını yaptıran öğretmen oranının da sürekli yükseldiğini bildirerek, "Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan, öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.
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