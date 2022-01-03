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MEB tarafından 2022 yılının ilk yardımcı kaynak destek paketi yayımlandı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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MEB tarafından 2022 yılının ilk yardımcı kaynak destek paketi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ücretsiz olarak sunulan yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu ana kadar 23,5 milyona yakın yardımcı kaynağı basılı olarak öğrencilerimize ulaştırdık." dedi.

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