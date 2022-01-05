Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...

Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Omicron varyantının etkisini artırması sonrasında vaka sayılarında artış yaşandı. Hal böyle olunca okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak ediliyor. İşte, okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTİYOR MU? SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI...

Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir.