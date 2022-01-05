05 Ocak 2022, Çarşamba
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Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...

Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarının artıması akıllara okulların kapanıp kapanmayacağı sorusunu getirdi. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...

Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Omicron varyantının etkisini artırması sonrasında vaka sayılarında artış yaşandı. Hal böyle olunca okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak ediliyor. İşte, okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTİYOR MU? SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI...

Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir.

OKULLAR KAPANACAK MI? BAKAN ÖZER'DEN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Özer yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını bir kez daha belirtti, şu ifadeleri kullandı:

Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok. Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birkaç gün önce yaptığı açıklamada da her vaka artışı sonrası okulların kapatılıp kapatılmayacağının tartışılmasını yersiz bulduğunu ifade etmişti. Bakan Özer, uzaktan eğitimi, yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını vurgulamış, 'Okullar ilk açılıp, son kapatılan yerler olmalı' demişti.

Bakan Özer, okullarda kapatılan sınıf sayısının oldukça düşük olduğunu, okulların en güvenli yerler arasında yer aldığını söylemişti.

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