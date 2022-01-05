Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...
Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarının artıması akıllara okulların kapanıp kapanmayacağı sorusunu getirdi. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...
Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Omicron varyantının etkisini artırması sonrasında vaka sayılarında artış yaşandı. Hal böyle olunca okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak ediliyor. İşte, okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTİYOR MU? SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI...
Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir.
OKULLAR KAPANACAK MI? BAKAN ÖZER'DEN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Bakan Özer yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını bir kez daha belirtti, şu ifadeleri kullandı:
Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok. Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birkaç gün önce yaptığı açıklamada da her vaka artışı sonrası okulların kapatılıp kapatılmayacağının tartışılmasını yersiz bulduğunu ifade etmişti. Bakan Özer, uzaktan eğitimi, yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını vurgulamış, 'Okullar ilk açılıp, son kapatılan yerler olmalı' demişti.
Bakan Özer, okullarda kapatılan sınıf sayısının oldukça düşük olduğunu, okulların en güvenli yerler arasında yer aldığını söylemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı...
- Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...
- Karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Bilim Kurulu sonrasında açıklandı...
- Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Google Alanya depremini nasıl bildi? Google deprem uyarı sistemi işlemleri...
- Emekli maaş zammı için flaş detay! Maaşı 2.000, 2.200, 2.300, 2.400 lira olanlar Ocak zammından yararlanacak mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri...
- İkinci el araba alacaklara gün doğacak! "Fiyatlarda %50'ye yakın indirim olacak!" Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...
- Arka Sokaklarda flaş gelişme! Rıza Baba'nın ayrılacağı iddiası! Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
- Polis adayları dikkat! POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- GSB personel alımı ne zaman başlayacak? GSB başvuru tarihleri hangi tarihte sona eriyor? Başvuru şartları ve kontenjanlar...
- Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 2022'de kısıtlama olacak mı? 60 yaş üstü, 18 yaş altı...
- Kuruluş Osman bugün neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 5 Ocak ATV yayın akışı...
- Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman yayınlandı mı?