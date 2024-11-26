Erzincan’da 26 Kasım Salı günü okullar tatil mi? Valilikten duyuru

Meteoroloji verilerine göre Erzincan'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek. Erzincan Valiliği, 26 Kasım Salı günü il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Erzincan Okullar Tatil mi? (AA)

Açıklamada,"İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Valilik açıklamasında, kar yağışının yanı sıra buzlanma ve ulaşım zorlukları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.