MEB 2. Ortak Sınav tarihleri 2024-2025 | 6, 7, 9 ve 10. sınıflar 1. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem 2. ortak yazılı sınavları için takvimini duyurdu. 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanacak sınavlar, 25 Aralık 2023 ile 5 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar, geçen yıl olduğu gibi Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılacak.
MEB'in geçtiğimiz yıl başlattığı ülke geneli ortak sınavlar, öğrencilerin öğrenme süreçlerini değerlendirmek ve müfredatın işlenişinde okullar arasında bir standart oluşturmak amacıyla uygulanıyor. Bu sınavlarda kullanılan açık uçlu ve kısa cevaplı sorular, öğrencilerin analitik düşünme ve yazılı ifade becerilerini ölçmeyi hedefliyor.
Sınav Takvimi Belli Oldu
Bu yıl 6. ve 9. sınıfların yanı sıra 7. ve 10. sınıfları da kapsayan sınavlarda derslere göre tarihler şu şekilde açıklandı:
7. Sınıf Türkçe: 2 Ocak 2025, Perşembe
7. Sınıf Matematik: 3 Ocak 2025, Cuma
Sınavlar sabahçı ve öğlenci öğrenciler için farklı oturumlarda gerçekleştirilecek. Oturumlar, 40 dakika ile sınırlı olacak ve farklı sorulardan oluşacak şekilde düzenlenecek.
Sınavlarda İlk Kez Tamamen Açık Uçlu Sorular Kullanıldı
Bu yılki sınavlarda önemli bir yenilik de tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanılması oldu. Türkçe, matematik ve edebiyat gibi temel derslerde öğrenciler, cevaplarını kendi ifadeleriyle yazdı. Bu uygulama, öğrencilerin yalnızca doğru cevabı seçmelerini değil, bilgi ve fikirlerini açıkça ifade etmelerini de teşvik ediyor.
Geçmiş Dönemin Uygulama Deneyimi Genişletildi
2023-2024 eğitim-öğretim yılında 6. ve 9. sınıflarda pilot olarak başlatılan uygulama, bu yıl genişletilerek daha fazla kademede uygulanmaya devam ediyor. Sınav soruları, MEB tarafından merkezi olarak hazırlanıyor ve ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanıyor.