MEB 2. Ortak Sınav tarihleri 2024-2025 | 6, 7, 9 ve 10. sınıflar 1. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB'in geçtiğimiz yıl başlattığı ülke geneli ortak sınavlar, öğrencilerin öğrenme süreçlerini değerlendirmek ve müfredatın işlenişinde okullar arasında bir standart oluşturmak amacıyla uygulanıyor. Bu sınavlarda kullanılan açık uçlu ve kısa cevaplı sorular, öğrencilerin analitik düşünme ve yazılı ifade becerilerini ölçmeyi hedefliyor.

Sınav Takvimi Belli Oldu

Bu yıl 6. ve 9. sınıfların yanı sıra 7. ve 10. sınıfları da kapsayan sınavlarda derslere göre tarihler şu şekilde açıklandı:

7. Sınıf Türkçe: 2 Ocak 2025, Perşembe

7. Sınıf Matematik: 3 Ocak 2025, Cuma

Sınavlar sabahçı ve öğlenci öğrenciler için farklı oturumlarda gerçekleştirilecek. Oturumlar, 40 dakika ile sınırlı olacak ve farklı sorulardan oluşacak şekilde düzenlenecek.

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Sınavlarda İlk Kez Tamamen Açık Uçlu Sorular Kullanıldı

Bu yılki sınavlarda önemli bir yenilik de tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanılması oldu. Türkçe, matematik ve edebiyat gibi temel derslerde öğrenciler, cevaplarını kendi ifadeleriyle yazdı. Bu uygulama, öğrencilerin yalnızca doğru cevabı seçmelerini değil, bilgi ve fikirlerini açıkça ifade etmelerini de teşvik ediyor.

Geçmiş Dönemin Uygulama Deneyimi Genişletildi

2023-2024 eğitim-öğretim yılında 6. ve 9. sınıflarda pilot olarak başlatılan uygulama, bu yıl genişletilerek daha fazla kademede uygulanmaya devam ediyor. Sınav soruları, MEB tarafından merkezi olarak hazırlanıyor ve ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanıyor.