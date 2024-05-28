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Son dakika | 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlayacak? Bakanlık tarihleri duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Son dakika | 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlayacak? Bakanlık tarihleri duyurdu

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

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