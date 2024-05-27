MEB uyardı: Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi alırken dikkat | Mağdur olabilirsiniz
Sosyal medyada veya bazı reklam mecralarındaki duyurulara aldanarak, resmiyet ve geçerliliği olmayan "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgeleri almak isteyen vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, mağdur olmamaları ve yasal takibata maruz kalmamaları için vatandaşlara reklam mecralarında ya da sosyal medyada bu tür bir girişimde bulunmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerinin, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği MEB yönetim ve sorumluluğu altında olan MESEM ve bu merkezlerin programını uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki alan ve dallarda eğitim süreci boyunca yapılan sınavlarda başarılı olanlara verildiği belirtildi.
YALNIZCA EĞİTİM KURUMLARININ BELGE VERME HAKKI BULUNUYOR
Eğitim belgelendirme süreçlerinde herhangi bir ücretlendirme yapılamayacağının ve söz konusu eğitim kurumları dışında herhangi bir kişi veya kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisinin bulunmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve yasal takibata maruz kalmamaları için sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurulara aldanarak, resmiyet ve geçerliliği olmayan belgeleri almak adına girişimde bulunmamaları gerekmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin bilgilere, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile milli eğitim müdürlüklerimizin internet sayfalarından ulaşılabilir. Ayrıca adı geçen kurum müdürlüklerimize başvurularak veya 7/24 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezimiz aranarak gerekli bilgiler alınabilir. Konuyla ilgili Bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ederiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...
- 8 saniyede gizli tacı bulabilecek misin? Sadece şahin gözlüler görüyor!
- TOKİ'den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık 9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı
- Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı?
- Musluk Lekelerine Veda! Sonsuza Kadar Temiz Musluklar İçin Tek Malzeme!
- Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…
- Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?
- EYT'siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...
- 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı aylık alana tablo geldi! Emekliye tam 12'den maaşa ek kazanç kılavuzu
- MEB'den 29 Mayıs Tatili Kararı! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat!
- Görüntüsü tüyler ürpertici! Denizden çıkan garip canlı herkesi korkuttu: Gözü yok ve...
- Trafikte dikkat! Arabanızın rengi kazalara sebep olabilir