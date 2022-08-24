DGS taban puanları ve geçiş bölümleri 2022: DGS tercih nereden, nasıl yapılır? DGS 2022 tercih kılavuzu...
DGS tercih nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık önlisans eğitimlerini lisans ile tamamlamak isteyen adaylar DGS sınavında ter döktü. 11 Ağustos tarihinde DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih sürecinin başlamasıyla tercih kılavuzu, taban puanlar ve geçiş bölümleri araştırılıyor. Peki, DGS tercih nereden, nasıl yapılır? DGS 2022 tercih kılavuzu...
DGS tercih nereden, nasıl yapılır? DGS 2022 tercih kılavuzu araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar taban puanlar ve geçiş bölümleri için detayları merak ediyor. DGS tercih süresinin ne kadar olduğu da sorgulanan başka husus oluyor. Peki, DGS tercih nereden, nasıl yapılır? DGS 2022 tercih kılavuzu...
DGS TERCİHLERİ BAŞLADI!
DGS tercih tarihleri duyuruldu.
2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
DİKEY GEÇİŞ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2022-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-DGS'ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (30,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
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- DGS taban puanları ve geçiş bölümleri 2022: DGS tercih nereden, nasıl yapılır? DGS 2022 tercih kılavuzu...
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