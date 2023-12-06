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Sınıf annesi yasaklandı mı? Sınıf anneliği uygulaması kaldırıldı mı, neden? MEB son dakika kararı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Sınıf annesi yasaklandı mı? Sınıf anneliği uygulaması kaldırıldı mı, neden? MEB son dakika kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler ile veliler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve okul ortamında daha pozitif bir atmosfer oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "sınıf anneliği" uygulamasında değişiklik yapma kararı aldı. Peki Sınıf anneliği kalktı mı, yasaklandı mı? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

"Sınıf anneliği kalktı mı, yasaklandı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda bir öğrenci ile sınıf annesi arasında yaşanan tartışma sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Yaşanan bu olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili önemli bir kararı açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili resmi bir uyarı yayımladı.

Uyarıda; "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilerin, diğer velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönünde şikayetler geldiği belirtildi.

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedildi.

Valiliklere gönderilen yazıda, sınıf annesi veya benzer adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması istendi.

SINIF ANNESİ UYGULAMASI NEDİR?

Sınıf annesi olarak görev yapan kişiler, çocuklara okula uyum sürecinde ve beslenme saati gibi zamanlarda yardımcı olurken öğretmenin yerine velilelerle de iletişime geçerek bir nevi sekreterlik görevi de üstleniyordu.

SINIF ANNESİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Sınıf annelerinin "öğretmenin önüne geçtiği" eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı.

ÖĞRENCİ İLE TARTIŞMA

Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye, öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.

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