Sınıf annesi yasaklandı mı? Sınıf anneliği uygulaması kaldırıldı mı, neden? MEB son dakika kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili resmi bir uyarı yayımladı.

Uyarıda; "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilerin, diğer velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönünde şikayetler geldiği belirtildi.

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedildi.

Valiliklere gönderilen yazıda, sınıf annesi veya benzer adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması istendi.