KYK Aralık ayı ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs ödeme tarihleri: TCKN son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...
"Aralık ayı KYK bursu ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın duyurusunun ardından, 2023-2024 yılı KYK burs ve öğrenim kredi sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Bu gelişme sonrası öğrenciler ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İşte KYK Aralık ayı ödeme takvimi 2023-2024!
Öğrencilere yönelik maddi destek sağlayan KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu), lisans, ön lisans ve doktora öğrencilerine kasım ayında ilk burs ve kredilerini ödemişti. Ekim ve kasım aylarını içeren toplu ödemelerin ardından, gözler şimdi aralık ayı ödemelerine çevrildi. Peki, KYK Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
ARALIK AYI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Buna göre; 6 Aralık tarihinde KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına burslar yatırılmaya başlayacak.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
KYK BURS SORGULAMA EKRANI E-DEVLET
KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL 2023?
Ödemeler 2023 burs/kredi miktarları baz alınarak yapılacağı için;
Lisans öğrencilerine 1.250 TL, Yüksek lisans öğrencilerine 2.500 TL, Doktora öğrencilerine ise 3.750 TL üzerinden iki aylık olacak şekilde yapılacak.
2024 KYK BURSU NE KADAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.
KYK BURSU NEREYE YATIYOR?
Burs ödeme işlemleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Öğrenciler yatan bursları ise Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden çekebiliyor.
KYK burs ve kredi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Burs ve kredilerinin hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler telefonlarının mobil marketlerinden Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına indirmelidir.
Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına kuran öğrenciler ardından T.C. kimlik numarası ve hesap bilgileri ile sisteme giriş yaparak mevcut bakiyeleri üzerinden veya son işlemler üzerinden sorgulama yapabilir.
Mobil bankacılık şifresini bilmeyenler Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini 0850 258 00 00 numarasından arayarak gerekli bilgileri edinebilirler. Ayrıca bakiye buradan mevcut bakiye sorgulama işlemi yaparak bursların yatıp yatmadığını öğrenebilirler.
SIKÇA SORULAN SORULAR!
◼Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?
• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
• Amatör milli sporcu olan öğrenciler
◼Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.
• Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?
• Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.
◼Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
◼Burs/kredi başvurusunu iptal etmek için ne yapılması gerekmektedir?
Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinden burs/kredi taahhütnamesini süresi içerisinde onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
◼İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?
Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.
◼Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?
Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
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