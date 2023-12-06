Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Sınıf annesi uygulaması yasaklandı
Son zamanlarda tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonlandırıldı. Uygulamanın, öğrenci eğitimine olumsuz etkileri olduğu belirtilerek resmi yasaklama getirildi.
Türkiye genelinde birçok okulda "sınıf annesi" olarak görevlendirilen velilere yönelik MEB tarafından resmi bir uyarı yapıldı. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve hatta zaman zaman derslere müdahil olduğuna dair şikayetler aldı.
EĞİTİM ORTAMINA MÜDAHALE SORUNU
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından valiliklere gönderilen yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca, sınıf anne uygulamasının mevzuatta yeri olmadığına dikkat çekildi ve valiliklere bu uygulamalara izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması talimatı verildi.
TARTIŞMALARA YOL AÇAN BİR UYGULAMA
Sınıf anne uygulaması, özellikle öğretmenlerin önüne geçtiği eleştirilere yol açmıştı. Bazı veliler ve öğretmenler, bu uygulamanın okuldaki işleri kolaylaştırdığı ve daha iyi bir iletişim sağladığına inanırken, eleştirenler ise öğretmenlerin profesyonelliğine müdahale edildiğini savundu.
Ayrıca, bazı sınıf annelerinin Öğretmenler Günü'nde yüksek miktarda para toplaması ve veliler arasında gruplaşma yaratması da tepkilere neden oldu. Son olarak, bir öğrenci ile sınıf annesi arasındaki tartışma da gündem olmuştu.
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