Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Sınıf annesi uygulaması yasaklandı

TARTIŞMALARA YOL AÇAN BİR UYGULAMA

Sınıf anne uygulaması, özellikle öğretmenlerin önüne geçtiği eleştirilere yol açmıştı. Bazı veliler ve öğretmenler, bu uygulamanın okuldaki işleri kolaylaştırdığı ve daha iyi bir iletişim sağladığına inanırken, eleştirenler ise öğretmenlerin profesyonelliğine müdahale edildiğini savundu.

Ayrıca, bazı sınıf annelerinin Öğretmenler Günü'nde yüksek miktarda para toplaması ve veliler arasında gruplaşma yaratması da tepkilere neden oldu. Son olarak, bir öğrenci ile sınıf annesi arasındaki tartışma da gündem olmuştu.