BİLSEM 2023 sınavları ertelendi mi, ne zaman? BİLSEM 2023 sınav tarihi değişti mi? Açıklama geldi...
"BİLSEM 2023 sınavları ertelendi mi, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BİLSEM sınavına girecek öğrenciler takvimin değişip değişmediğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, BİLSEM 2023 sınavları ertelendi mi, ne zaman? BİLSEM 2023 sınav tarihi değişti mi? Açıklama geldi...
"BİLSEM 2023 sınavları ertelendi mi, ne zaman? BİLSEM 2023 sınav tarihi değişti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle BİLSEM sınavlarıyla ilgili ardı ardına erteleme kararları geldi. BİLSEM'a katılım sağlayacak öğrenciler ve atama başvurusu yapacak öğrenciler, https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinden yapılan duyurularla bilgilendirildi. Peki, BİLSEM 2023 sınavları ertelendi mi, ne zaman? BİLSEM 2023 sınav tarihi değişti mi? Açıklama geldi...
Millî Eğitim Bakanlığı, Bakanlığa bağlı tüm resmî/özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından, afet bölgelerindeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda, afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.
Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, istemeleri halinde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu" başlıklı 23. maddesinin 6. fıkrası hükümlerine göre, Türkiye genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacak.
Yine afet bölgesindeki illerde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin
"Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58. maddesine göre, ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavları eğitim ve öğretim başladıktan sonra valiliklerce aynı usul ve esaslara göre planlanarak yapılacak.
Alınan kararlar çerçevesinde ayrıca, söz konusu illerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarının sınavları 13 Şubat 2023 tarihine kadar ertelendi.
Diğer yandan, 07-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları Türkiye genelinde ileri bir tarihe, Bilim ve sanat merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde 13 Şubat 2023 tarihine, Afet bölgesindeki illerde ileri bir tarihe ve Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi.
Bu süreçte, tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecek.
Türkiye genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının özellikle deprem bölgesinde yer alan ve valiliklerce kullanılması uygun görülen okul ve eklentilerinin vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması adına açık tutulması yönünde gerekli önlemler sürdürülecek.
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