Yarıyıl tatili ile ara tatil birleşti mi? 2022 Nisan ara tatili ile 15 tatil birleşecek mi? SON DAKİKA HABERLER

Yarıyıl tatili ile ara tatil birleşecek mi? Omicron varyantı sonrası dünya genelinde vakalar artış gösterdi. Bu kapsamda gözler kısıtlamalara çevrildi. En çok merak edilenlerden biri de yarıyıl tatili ile ara tatilin birleşip birleşmeyeceği oldu. Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, yarıyıl tatili ile ara tatil birleşti mi? 2022 Nisan ara tatili ile 15 tatil birleşecek mi? İşte haberin detayları...

YARIYIL TATİLİ İLE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, yarıyıl tatili ile ara tatilinin birleştirilmesine yönelik detaylar bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, cuma günü başlayacak yarıyıl tatiline dikkat çekerek, "İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler" dedi.