Şampiyon öğretmen Selçuk Yusuf Arslan! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor

MESLEK LİSESİNDE DEVAM EDECEĞİM

SABAH'a konuşan Arslan kendisine Türkiye'nin en prestijli fen ve Anadolu liselerinden teklif geldiğini ancak meslek lisesinde kendi tercihiyle kaldığını söyledi. Arslan ''Meslek lisesi öğrencilerinin gelişimini görmek çok anlamlı. Maalesef bu liseler itibar kaybetmişti. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla meslek liseleri yeniden atağa geçti. Ben de kat sayı mağduru olmuştum. Puanım öğretmenliğe yetti. Ama iyi ki de öğretmen olmuşum. Mesleğimi çok seviyorum'' dedi.