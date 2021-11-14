Şampiyon öğretmen Selçuk Yusuf Arslan! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Son dakika haberine göre: 28 Şubat sürecinde 'katsayı' uygulamasının mağdurlarından olan öğretmen Selçuk Yusuf Arslan, üniversite sınavında puanının kesilmesi nedeniyle mecburen başladığı öğretmenlik hayatında büyük bir başarı hikâyesinin kahramanı oldu.
1999'da yürürlüğe konan "farklı katsayı uygulaması" nedeniyle üniversite sınavında puanları kesilen İmam Hatip ile Meslek Lisesi öğrencileri yıllar süren bir haksızlık yaşadı. 28 Şubat zihniyetinin yarattığı bu farklı kat sayı uygulaması nedeniyle üniversite sınavında 450 puan alan öğrencinin puanı, meslek lisesi mezunuysa, bir anda 350'ye düşürebiliyordu.
1 milyona yakın genç çok başarılı olmasına rağmen kat sayı engeline takılıp hedefledikleri bölümlere giremedi. Bu mağduriyeti yaşayan gençlerden biri de Selçuk Yusuf Arslan'dı. Ankara Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi öğrencisiydi. Oldukça başarılıydı. 2002'de üniversite sınavına girdi. Yüzde 0.5'lik dilimde yer aldı.
Bu başarıyla Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde tıp ya da mühendislik okuyabilirdi. Ancak katsayı uygulaması yüzünden puanı düştü. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği programına girebildi. Öğretmen oldu. Yüksek lisans ve doktora yaptı. Kendi isteğiyle meslek lisesinde eğitim vermeye başladı.
ŞAMPİYON ÖĞRETMEN
Uzun süredir Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni olan Arslan onlarca uluslararası ödül aldı. 2018'de Hindistan'ın düzenlediği yarışmada Küresel Öğretmen Ödülü kazandı. Kurduğu öğrenci takımı dünya birincisi oldu.
Eylül ayında Eğitim Nobeli olarak bilinen, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın onursal başkanı olduğu Varket Vakfı tarafından düzenlenen 2021 Global Teacher Prize yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa Birliği tarafından ilk kez düzenlenen, 39 ülkenin katıldığı Yeşil Beceriler Yarışması'nda ödül alan 3 isimden biri oldu.
MESLEK LİSESİNDE DEVAM EDECEĞİM
SABAH'a konuşan Arslan kendisine Türkiye'nin en prestijli fen ve Anadolu liselerinden teklif geldiğini ancak meslek lisesinde kendi tercihiyle kaldığını söyledi. Arslan ''Meslek lisesi öğrencilerinin gelişimini görmek çok anlamlı. Maalesef bu liseler itibar kaybetmişti. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla meslek liseleri yeniden atağa geçti. Ben de kat sayı mağduru olmuştum. Puanım öğretmenliğe yetti. Ama iyi ki de öğretmen olmuşum. Mesleğimi çok seviyorum'' dedi.
'EN İYİLER' ARASINDA
Daha önce Hindistan'da düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görülen Arslan bu yıl 121 ülkeden yaklaşık 8 bin 200 kişinin yarıştığı Global Teacher Prize'de (Küresel Öğretmen Ödülü) kız öğrencilerine verdiği destek, pek fazla imkanı olmayan bölgelerde yaptığı kodlama çalışmaları ve öğrencilerinin iklim değişikliğine karşı ürettiği teknoloji altyapılı çalışmalar ile komitenin dikkatini çekmeyi başardı. En iyi 50 öğretmen arasına girdi.
Arslan birkaç gün önce de çevre ve kodlama projesiyle Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından Yeşil Beceriler Ödülü'ne layık görüldü. İlkkez düzenlenen yarışmaya 39 ülkeden 134 başvuru yapılmıştı. Arslan'ın kendi öğrencilerinden kurduğu bilişim takımı da geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen, genç jenerasyonu yenilenebilir enerji çeşitleri ve teknolojileri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan "FCHgo! Proje Yarışması"nda dünya birinciliği kazandı.
BAKAN ÖZER: MESLEKİ EĞİTİM YENİDEN UMUT OLUYOR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de geçtiğimiz günlerde SABAH'a yaptığı açıklamada mesleki eğitimin yeniden umut olduğunu belirterek ''1999'lu yıllardan bu noktaya geldiğimizin altını önemle çizmemiz lazım. Bildiğiniz gibi katsayı uygulaması bu ülkede 10 yıldan uzun süre uygulandı. Bu uygulama mesleki eğitimi bitirdi. Mesleki eğitimin itibarı alt üst oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bu hasarı telafi etmek için on yıllardır çabalıyor. Çok şükür gelinen nokta, gelecek için çok daha umut verici'' demişti
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