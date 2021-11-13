MEB'den ara tatil için yeni karar! Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşecek! Ara tatil ne kadar? Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı 15 Kasım itibarıyla başlayacak tatil döneminde her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin katılacağı mesleki çalışma programının uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşeceğini açıkladı. Ara tatil kararı... Ara tatil ne kadar olacak?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin katılacağı mesleki çalışma programı, 15-19 Kasım'da uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler mesleki eğitime, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Mesleki Gelişim başlığı altında yer alan "15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar" içeriğinden ulaşabilecek.
Öğretmenler uzaktan eğitime internet erişimi olan herhangi bir yerden katılabilecek. Ancak talep etmeleri halinde Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının imkanlarını kullanarak da bu eğitimi tamamlayabilecek.
Uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için öğretmenlerin EBA'ya girişi, okul tür ve kademelerine göre farklı günlerde planlandı. Bu plana göre, 15 Kasım'da okul öncesi öğretmenleri, 16 Kasım'da ilkokul öğretmenleri, 17 Kasım'da ortaokullarda görev yapan öğretmenler, 18 Kasım'da liselerde görevli öğretmenler, 19 Kasım'da ise diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler EBA'ya girerek içeriklere ulaşabilecek.
Açıklamada ayrıca, mesleki çalışma eğitimi uzaktan eğitim faaliyeti tablosunda şu seminerlere yer verildi:
"FATİH Projesi-Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Semineri, Bellek Teorisi ve İngilizce Kelime Öğrenme Yöntemleri Semineri, Çevrim İçi İngilizce Öğretimine Giriş Semineri, Çevrim İçi Öğrenmede Ölçme-Değerlendirme Semineri, Çocuklar İçin Felsefe-P4C Farkındalık Eğitimi Semineri, Müze Eğitimi Semineri, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerinde İlk Okuma Yazma ve Matematik Öğretimi Becerilerinin Geliştirilmesi Uzaktan Eğitim Semineri,
Öğrencilerin Biyo-ritimleri ile Uyumlu İngilizce Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri Semineri, Proje Danışmanlığı Semineri, Protokol Kuralları Uzaktan Eğitim Semineri, Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi Semineri, Türk İşaret Dili Uzaktan Eğitim Semineri-1, Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri, Harmanlanmış Ortamlarda Okul Öncesi Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Semineri, Harmanlanmış Ortamlarda İlkokul Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Semineri, Kapsayıcı Eğitim Semineri."
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı, 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından 22 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.
2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.
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