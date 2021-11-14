Ehliyet sınavlarında bir ilk! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu
Son dakika haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ehliyet sınavlarında animasyonlu sorular kullanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirtildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" dedi. Bakanlık, Ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı aldı. Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak.
Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.
İŞİTME ENGELLİLERE SINAV DESTEĞİ
Bu yeniliklerle birlikte ayrıca işitme engelli adaylara sınav desteği için de çalışmalar yapılıyor. İşitme engelli adaylar için işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve buna yönelik animasyonlu soruların hazırlığı devam ediyor.
Bakan Mahmut Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" dedi. Yeni uygulama sınavın geçerliliğine ve güvenilirliğine katkı sağlarken Bakanlıkça gerçekleştirilen diğer sınavlara da yeni bir bakış açısı getireceğini belirten Özer şunları söyledi:
"İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
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