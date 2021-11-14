Ehliyet sınavlarında bir ilk! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu

Bakan Mahmut Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" dedi. Yeni uygulama sınavın geçerliliğine ve güvenilirliğine katkı sağlarken Bakanlıkça gerçekleştirilen diğer sınavlara da yeni bir bakış açısı getireceğini belirten Özer şunları söyledi: