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Haberler Eğitim Haberleri AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024: AÖF sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? Sınav giriş belgeleri...

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024: AÖF sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? Sınav giriş belgeleri...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024: AÖF sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? Sınav giriş belgeleri...

"AÖF sınavları online mı olacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. AÖF sınav tarihleri son dakika açıklandı! Öğrenciler ise, "2023-2024 AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayınlanacak? gibi soruları gündeme getiriyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

"AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?" gibi sorular öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF güz dönemi sınav tarihleri son dakika belli oldu. Öğrenciler ise, "2023-2024 AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayınlanacak? gibi soruları gündeme getiriyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

GÜZ DÖNEMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

BAHAR DÖNEMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda AÖF sınav giriş belgesi sınav tarihlerinden 8-10 gün öncesinde erişime açıldı. Bu yıl da aynı zamanlamada bekleniyor.

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