AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024: AÖF sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? Sınav giriş belgeleri...

"AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?" gibi sorular öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF güz dönemi sınav tarihleri son dakika belli oldu. Öğrenciler ise, "2023-2024 AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayınlanacak? gibi soruları gündeme getiriyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...