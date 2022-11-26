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Sakarya, Bolu, Düzce, Ereğli okullar tatil mi? 28 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? Ne zaman açılacak? Son Dakika Bakan Özer duyurdu!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Sakarya, Bolu, Düzce, Ereğli okullar tatil mi? 28 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? Ne zaman açılacak? Son Dakika Bakan Özer duyurdu!

Düzce merkezli 23 kasım tariinde meydana gelen 5,9'luk depremin ardından alınan tedbirlerden biri de okulların tatil edilmesiydi. Hasar gören binaların tespit çalışmaların başlanırken öğrenciler de bir yandan okulların ne zaman açılacağını öğrenmeye çalışıyor. Bakan Özer duyurdu. 28 Kasım Pazartesi okul var mı? Ne zaman açılacak?

28 Kasım Pazartesi okul var mı sorusunun cevabı sıklıkla aratılmaya başlandı. Öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. 5,9'luk depremin ardından Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okullar tatil edilmişti. Peki okullar ne zaman açılacak? 28 Kasım Pazartesi okul var mı? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...

DÜZCE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Düzce de eğitim öğretime 5 Aralık itibariyle yeniden başlanacak.

SAKARYA, BOLU, EREĞLİ OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmamakta. Bu yerlerde eğitim 28 Kasım Pazartesi kaldığı yerden devam edecek.

KARKAMIŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in KARKAMIŞ ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca Eğitime Ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve
onarım çalışması başlatılmıştı.

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