Sakarya, Bolu, Düzce, Ereğli okullar tatil mi? 28 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? Ne zaman açılacak? Son Dakika Bakan Özer duyurdu!

28 Kasım Pazartesi okul var mı sorusunun cevabı sıklıkla aratılmaya başlandı. Öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. 5,9'luk depremin ardından Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okullar tatil edilmişti. Peki okullar ne zaman açılacak? 28 Kasım Pazartesi okul var mı? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...

DÜZCE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Düzce de eğitim öğretime 5 Aralık itibariyle yeniden başlanacak.