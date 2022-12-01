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ELEV Eğitim Vakfı Okulları iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele ediyor

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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ELEV Eğitim Vakfı Okulları iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele ediyor

ELEV Eğitim Vakfı Okulları öğrencileri, iklim değişikliğine dikkat çekmek için karbon ayak izini azaltacak ve doğaya geri dönüş sağlayacak çalışmaları ile EKo-Okul projesi uygulayıp “yeşil bayrak”  almaya hak kazandı.

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