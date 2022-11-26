Karkamış Son Dakika: Gaziantep'te okullar tatil mi? Roketli saldırı sonrası Karkamış'ta okullar ne zaman açılacak? 28 Kasım Pazartesi okul var mı?
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaşanan hain terör saldırısının ardından Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Bakan Özer Karkamış'ta okulların 2 gün daha tatil edildiğini duyurdu. Peki Karkamış'ta okullar ne zaman açılacak?
Karkamış'ta okullar tatil mi sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaşanan hain terör saldırısı sonrası okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklama yaparak okulların 28 Kasım Pazartesi itibarıyla 2 gün daha tatil edildiğini duyurdu. Peki Gaziantep'te okullar nerelerde tatil? Karkamış'ta okullar ne zaman açılacak? 28 Kasım Pazartesi okul var mı?
2 GÜN TATİL EDİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi. Öte yandan terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde de 2 gün daha eğitime ara verildi.
Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in KARKAMIŞ ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.
NE OLMUŞTU?
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.
Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca Eğitime Ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.
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