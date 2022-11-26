Karkamış Son Dakika: Gaziantep’te okullar tatil mi? Roketli saldırı sonrası Karkamış’ta okullar ne zaman açılacak? 28 Kasım Pazartesi okul var mı?

Karkamış'ta okullar tatil mi sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaşanan hain terör saldırısı sonrası okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklama yaparak okulların 28 Kasım Pazartesi itibarıyla 2 gün daha tatil edildiğini duyurdu. Peki Gaziantep'te okullar nerelerde tatil? Karkamış'ta okullar ne zaman açılacak? 28 Kasım Pazartesi okul var mı?

2 GÜN TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi. Öte yandan terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde de 2 gün daha eğitime ara verildi.