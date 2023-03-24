"Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında burs ücretleri aylık 863 TL olarak açıklandı. Sınavda başarılı olan öğrencilere 12 ay boyunca burs desteği verilecek. Peki, Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?