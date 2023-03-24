Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?
"Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen sınavın bu sene ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İOKBS sınavı olarak da bilinen bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere bir eğitim yılında yani 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki, Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?
"Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında burs ücretleri aylık 863 TL olarak açıklandı. Sınavda başarılı olan öğrencilere 12 ay boyunca burs desteği verilecek. Peki, Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Bursluluk sınav takvimi merak ediliyor.
İOKBS sınav tarihiyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Bursluluk sınavı, 2022 yılında başvurular 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sınav ise 4 Eylül'de gerçekleştirilmişti.
İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvim doğrultusunda başvuru işlemleri i http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.
Ayrıca başvurular, öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ermenistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemesinde kritik maç!
- Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?
- Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
- Çocuklu ailelere can suyu olacak! 1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü 87.bölüm izle! 24 Mart Kısmetse Olur yeni bölüm yayınlandı mı?
- Kimliğiyle PTT'ye giden emeklilere müjde! Kefilsiz şartsız 30.000 TL! Ay ay hesaplandı!
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- 12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! Şartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! e Devlet'ten başvuruluyor: Aile destek...
- Orucun faydaları neler? 29 Günlük orucun vücudumuzdaki etkileri neler? Sağlığa faydası saymakla bitmiyor! Hangi organlara iyi gelir?
- YKS 2023 başvuruları bitti mi, uzatılacak mı? YKS geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Astrolojiyi takip edenler şaştı kaldı! Burçlar değişti mi? NASA daha önce açıklamıştı! 3 bin yıl öncesine göre...
- AÖL SINAV TARİHLERİ 2023! Açık Lise 2.dönem sınavları online mı olacak? Kayıt yenileme son tarih...