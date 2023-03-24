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Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?

"Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen sınavın bu sene ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İOKBS sınavı olarak da bilinen bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere bir eğitim yılında yani 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki, Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?

"Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında burs ücretleri aylık 863 TL olarak açıklandı. Sınavda başarılı olan öğrencilere 12 ay boyunca burs desteği verilecek. Peki, Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Bursluluk sınav takvimi merak ediliyor.

İOKBS sınav tarihiyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Bursluluk sınavı, 2022 yılında başvurular 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sınav ise 4 Eylül'de gerçekleştirilmişti.

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvim doğrultusunda başvuru işlemleri i http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.

Ayrıca başvurular, öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

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