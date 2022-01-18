PYBS bursu yattı mı? Geçtiğimiz senelerde PYBS olarak uygulanan şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi. 2021 Ekim-Kasım-Aralık ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler 2022 Ocak ayı burs ödemelerine çevrildi. Peki, PYBS bursu yattı mı? 2022 Ocak ayı PYBS bursu ne zaman yatacak? 2022 İOKBS burs miktarı ne kadar? İşte haberin detayları...

PYBS BURSU YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ödemeler illere göre farklılık gösteriyor. MEB'den yapılan açıklamada, 2022 Ocak ayı PYBS bursu ödemelerinin ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacağı bildirildi. Kesin olarak ödeme tarihi henüz bilinmezken, öğrencilerin hesaplarını kontrol etmelerinde fayda var.