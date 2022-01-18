PYBS bursu yattı mı? 2022 Ocak ayı PYBS bursu ne zaman yatacak? 2022 İOKBS burs miktarı ne kadar?
PYBS bursu yattı mı? 2022 Ocak ayı burs ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak eden öğrenciler ve velileri, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik verilen İOKBS bursu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, PYBS bursu yattı mı? 2022 Ocak ayı PYBS bursu ne zaman yatacak? 2022 İOKBS burs miktarı ne kadar? İşte cevaplar...
PYBS bursu yattı mı? Geçtiğimiz senelerde PYBS olarak uygulanan şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi. 2021 Ekim-Kasım-Aralık ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler 2022 Ocak ayı burs ödemelerine çevrildi. Peki, PYBS bursu yattı mı? 2022 Ocak ayı PYBS bursu ne zaman yatacak? 2022 İOKBS burs miktarı ne kadar? İşte haberin detayları...
PYBS BURSU YATTI MI?
Hemen şunu belirtelim ödemeler illere göre farklılık gösteriyor. MEB'den yapılan açıklamada, 2022 Ocak ayı PYBS bursu ödemelerinin ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacağı bildirildi. Kesin olarak ödeme tarihi henüz bilinmezken, öğrencilerin hesaplarını kontrol etmelerinde fayda var.
2022 PYBS BURSU NE KADAR?
PYBS bursları geçtiğimiz yıl 457 lira olarak hesaplara yaıtırılıyordu. Bu yıl da zamlanacak olan PYBS burslarının 600 TL civarında olması ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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