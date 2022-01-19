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e-Okul 1. dönem 2022 ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman basılacak? Öğretmen not girişi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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e-Okul 1. dönem 2022 ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman basılacak? Öğretmen not girişi...

e-Okul 1. dönem 2022 ne zaman kapanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 21 Ocak Cuma günü 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için ara tatile çıkacak olan öğrencilerin gündeminde e-Okul not girişleri var. Karnelerin verilmesine kısa süre kala öğrenciler notlarını merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, e-Okul 1. dönem 2022 ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman basılacak? Öğretmen not girişi...

e-Okul 1. dönem 2022 ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman basılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ilkokul, ortaokul ve liselerde karne heyecanı başladı. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için birinci dönem sınavları tamamlandı. Öğrenciler not verme işleminin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, e-Okul 1. dönem 2022 ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman basılacak? Öğretmen not girişi...

E-OKUL NOT GİRİŞİ BİTTİ Mİ?

2021-2022 eğitim öğretim yılı sınav sonuçlarının belli olmasıyla başlayan not girişinin ne zaman biteceği araştırılıyor. Bilindiği gibi Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür hesabı yapabilmesi içn notlarının hepsinin girilmiş olması gerekiyor.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, NOT GİRİŞİ KAPANDI MI?

Öğrenciler yarıyıl karnelerini 21 Ocak Cuma günü alacak ve 2021-2022 sömestr tatili 24 Ocak Pazartesi itibarıyla baişayacak. e-Okul sistemine not girişleri sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başladı ve şu an devam ediyor. Sistem, karnelerin verilmesinden bir kaç gün önce kapanıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir.

Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır. Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

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