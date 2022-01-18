Karneler yüz yüze mi verilecek? 2021-2022 güz döneminde karneler E-Devlet’ten mi öğrenilecek?
2021-2022 güz döneminde karneler E-Devlet’ten mi öğrenilecek? Karneler yüz yüze mi verilecek? 15 tatilin başlamasına çok az bir süre kala, öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi karnelerin dağıtılması oldu. 2021-2022 güz döneminde karnelerin E-Devlet’ten dağıtılıp dağıtılmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler, karnelerde notlarını görebilecek. Peki, karneler yüz yüze mi verilecek?
Karneler E-Devlet'ten mi verilecek? Karneler yüz yüze mi verilecek? 2021-2022 güz döneminde karneler ve not ortalamaları belli oluyor. İlkokul, ortaokul, liselerde okuyan öğrenciler notlarını öğrenmek istiyor. Peki; karneler E-Devlet'ten mi verilecek, yüz yüze mi verilecek? İşte merak edilen soruların detayları!
KARNELER YÜZ YÜZE Mİ VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullarda birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma gününde sona erecek.
Karneler de yine 21 Ocak Cuma günü yüz yüze ve elden verilecek. Karne günü öncesi e-Okul sisteminden notları öğrenmek mümkün olacak.
15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022 tarihinde tamamlanacak.
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.
Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir.
Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
2022 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrencilerin takip ettiği ikinci dönemdeki ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de gerçekleşecek. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma gününde sona erecek.
Omicron varyantında vakaların artışı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirtmiş ve "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.
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