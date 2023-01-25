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PYBS burs ödemesi yattı mı 2023? 2023 İOKBS bursluluk paraları ne zaman yatar? Ocak ayı ödemeleri...

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Giriş Tarihi: 25.01.2023
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PYBS burs ödemesi yattı mı 2023? 2023 İOKBS bursluluk paraları ne zaman yatar? Ocak ayı ödemeleri...

"PYBS burs ödemesi yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl İOKBS sınavına katılan ve başarılı olan 5,6,7,8,9,10 ve 12’nci sınıf öğrencileri için belirli bir kontenjan ayırarak burs desteği sağlıyor. Bursluluk ücretleri, her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. Peki, PYBS burs ödemesi yattı mı 2023? 2023 İOKBS bursluluk paraları ne zaman yatar? Ocak ayı ödemeleri...

"PYBS burs ödemesi yattı mı 2023? 2023 İOKBS bursluluk paraları ne zaman yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burs ödeme tarihleri, şehirlere göre farklılık gösteriyor. Yeni yılda Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ücretleri zamlandı. Üniversite bursları 1.250 TL'ye çıkarılırken bursluluk ücretleri beklenmeye başlandı. Peki, PYBS burs ödemesi yattı mı 2023? 2023 İOKBS bursluluk paraları ne zaman yatar? Ocak ayı ödemeleri...

2023 BURSLULUK ÜCRETİ HANGİ İLLERE YATTI?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023 yılı burs ödemelerine başlamadı. Ödeme tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Burs ödemelerinin şehirlere göre farklılık gösterdiği biliniyor. Burs ödemelerinin 25 Ocak Çarşamba gününe kadar hesaplara aktarılması bekleniyor.

2023 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuz ayında burs ücretlerini yeniden belirleniyor. 2022 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında burs ücreti aylık 663 TL olarak hesaplara yatırıldı.

Son olarak bursluluk ücretine yüzde 42 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl ise zam oranının %30 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu durumda burs ücreti 861 TL seviyelerine yükseliyor.

Güncel burs ücretleri belli olduğunda detaylar eklenecektir.

BURSLULUK ÖDEME SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin devamsızlık, not, karne ve birçok bilgisine erişim sağlandığı e-Okul ekranından burs durumu sorgulanabiliyor.

T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle sisteme giriş yapan öğrenciler, ardından doğum tarihi, doğum yılı, eğitim alınan şube, öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe gibi soruları yanıtlayarak güvenlik aşamasını geçebilir.

Ardından sol bölümde bulunan menü yardımıyla öğrenciler, burs bilgilerini ve ödeme olup olmadığını kontrol edebilirler.

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