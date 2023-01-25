"PYBS burs ödemesi yattı mı 2023? 2023 İOKBS bursluluk paraları ne zaman yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burs ödeme tarihleri, şehirlere göre farklılık gösteriyor. Yeni yılda Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ücretleri zamlandı. Üniversite bursları 1.250 TL'ye çıkarılırken bursluluk ücretleri beklenmeye başlandı. Peki, PYBS burs ödemesi yattı mı 2023? 2023 İOKBS bursluluk paraları ne zaman yatar? Ocak ayı ödemeleri...