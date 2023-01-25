AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olur? AÖF sonuç sayfası...
"AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 21-22 Ocak tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF final sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı gün bekleniyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olur? AÖF sonuç sayfası...
"AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından ocak ayında gerçekleştirilen sınavların sona ermesiyle birlikte, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuç tarihini merak ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olur? AÖF sonuç sayfası...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak. Sınav sonuçları basılı olarak veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek.
Sonuçlar erişime açıldığında adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayısı ve sınav puanı yer alacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Bahar dönemi ara sınavı: 15-26 Nisan 2023
Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 27-28 Mayıs 2023
Yaz okulu sınavları: 19 Ağustos 2023
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