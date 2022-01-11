POMEM sonuçları ne zaman belli olur? 2022 / 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından POMEM 28. dönem için 10.000 öğrenci alımı yapılacağı bildirilmiş, başvuru süreci kısa sürede başlatılmıştı. 27 Aralık 2021 tarihinde başlayan POMEM başvuru işlemleri 7 Ocak 2022 tarihinde sona erdi. İşte, POMEM sonuçları ne zaman belli olur? 2022 / 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

28. Dönem POMEM alımlarında 10.000 kontenjana 164.842 aday tarafından müracaat yapılmış, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak toplamda 98.175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştır.

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ