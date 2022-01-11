11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri POMEM sonuçları ne zaman belli olur? 2022 / 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

POMEM sonuçları ne zaman belli olur? 2022 / 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
ABONE OL
POMEM sonuçları ne zaman belli olur? 2022 / 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

POMEM sonuçları ne zaman belli olur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28. Dönem POMEM başvuru işlemleri tamamlandı. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. 2022 POMEM başvuru sonuçları için arayış günden güne artmaya başladı. Polis olmak isteyen vatandaşlar sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, POMEM sonuçları ne zaman belli olur? 2022 / 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

POMEM sonuçları ne zaman belli olur? 2022 / 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından POMEM 28. dönem için 10.000 öğrenci alımı yapılacağı bildirilmiş, başvuru süreci kısa sürede başlatılmıştı. 27 Aralık 2021 tarihinde başlayan POMEM başvuru işlemleri 7 Ocak 2022 tarihinde sona erdi. İşte, POMEM sonuçları ne zaman belli olur? 2022 / 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

28. Dönem POMEM alımlarında 10.000 kontenjana 164.842 aday tarafından müracaat yapılmış, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak toplamda 98.175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştır.

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih henüz duyurulmadı. Yapılan açıklamaya göre, Öğrenci alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA