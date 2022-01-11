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Denizli'de yarın okullar kar tatili mi? 12 Ocak Çarşamba Denizli'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Denizli’de yarın okullar kar tatili mi? 12 Ocak Çarşamba Denizli’de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Denizli'de yarın okullar kar tatili mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini artırması sonrasıda bazı bölgelerde kar yağışıda görülmeye başladı. Denizli'de öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında veliler ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İşte, Denizli'de yarın okullar kar tatili mi? 12 Ocak Çarşamba Denizli'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Denizli'de yarın okullar kar tatili mi? 12 Ocak Çarşamba Denizli'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Denizli'de kar yağışının etkisini göstermesi sonrasında tatil hakkında açıklamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler Valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Denizli'de yarın okullar kar tatili mi? 12 Ocak Çarşamba Denizli'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

12 OCAK ÇARŞAMBA DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Denizli'de okulların tatil olduğuna yönelik açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli; doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

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