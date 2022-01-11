AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? AÖF 2021-2022 geçme notu kaç?
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF sınavları 8-9 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖF final sınavlarının tamamlanmasıyla beraber öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Gözler sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? AÖF 2021-2022 geçme notu kaç?
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? AÖF 2021-2022 geçme notu kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF final sınavları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri final sınavlarının bitmesinden sonra ise sınav sonuçları beklenmeye başlandı. İşte, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? AÖF 2021-2022 geçme notu kaç?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8-9 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF final sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Önümüzdeki haftalar içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.
AÖF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav sonuçları belli olduğu zaman öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişim sağlayabilirler.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının; 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…"11. maddesinde "(Değişik: Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) 35 ve üzerinde "Başarı Notu"na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:
a) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.b) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) "Başarı Notu" 35 ve üzerinde olan öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde yüksek puandan düşük puana doğru Tablo 1'deki yüzdelik dilim harf notu karşılıkları kullanılır.c) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13) Aynı başarı puanına sahip öğrencilere yüzdelik dilime bakılmaksızın aynı harf notu verilir." denilmektedir.Yukarıda yapılan açıklamalara göre her ders için öğrencilerin başarı yüzdesinin bulunduğu dilim dikkate alınarak karşılık gelen harf notları verilmektedir.denilmektedir.
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- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? AÖF 2021-2022 geçme notu kaç?
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