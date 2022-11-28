AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-23 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav tarihleri, yayımlanan takvim sonrasında belli oldu. Peki, AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan 1. dönem sınav takvimi sonrasında, AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınav tarihlerini açıkladı.
Buna göre; AÖL sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.
AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde AÖL mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders alma şartı gerekiyor. İşte diğer mezuniyet şartları;
Kazanılan toplam kredinin 170 olması,
Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,
Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,
En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2023'te sürpriz isim! Adada ortalık karışacak! Survivor 2023 ne zaman başlayacak, kadroda hangi ünlü isimler var?
- AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
- Yılbaşı bileti ne kadar? 2023 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları kaç TL? Çeyrek, yarım, tam BİLET FİYAT LİSTESİ...
- POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | POMEM 2022 başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...
- Aday memurluk nedir, kimleri kapsıyor? Aday memurluk süresi ne kadar, kaç yıl oldu?
- Kamuda sözleşmeliye kadro son dakika: 424 bin sözleşmeliye kadro! Düzenleme yüzleri güldürecek! Kimler kadroda yer alacak, kapsıyor? 4A, 4B...
- TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?
- 1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...
- Tuzak dizisi de kervana katıldı! Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor! Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı...
- ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ! Dacia'dan 58 bin TL'ye varan indirim! Hyundai, Renault, Ford liste fiyatları...
- EYT'liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...