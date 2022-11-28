AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan 1. dönem sınav takvimi sonrasında, AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?