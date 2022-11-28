29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022
ABONE OL
AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-23 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav tarihleri, yayımlanan takvim sonrasında belli oldu. Peki, AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan 1. dönem sınav takvimi sonrasında, AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre; AÖL sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde AÖL mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders alma şartı gerekiyor. İşte diğer mezuniyet şartları;

Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA