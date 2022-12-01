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POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA | 29. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2022 POMEM sınav ücreti ne kadar?

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Giriş Tarihi: 01.12.2022
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POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA | 29. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2022 POMEM sınav ücreti ne kadar?

29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ardından sınav ve mülakatlara hak kazanan adaylar için başvuru ücreti de belli oldu. 13 bin öğrenci alımı için sınav tarihi ve başvuru ücreti merak ediliyor. Peki, POMEM sınavı ne zaman? Sınav başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte, ayrıntılar...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan başvuru sonuçlarıyla birlikte, 13 bin öğrenci alımı için sınav tarihi ve başvuru ücreti merak konusu oldu. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, "POMEM sınavı ne zaman?", "Sınav başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, POMEM sınavna ilişkin merak edilen soruların cevapları...

POMEM GİRİŞ SINAVI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

POMEM ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Ancak, POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

POMEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM YAŞ SINIRI KAÇ?

POMEM Başvuru formlarında yaş sınırının 30 yaşından gün almamak şartı taşıdığı bilgisi mevcuttur. Benzeri birçok kurumda yaş sınırı lisans mezunları için 30, yüksek lisans /lisansüstü mezunları için 32 olarak kabul edilmiştir. POMEM'in başvuru kılavuzunda ise şu ifadelere yer verilmektedir:

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

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