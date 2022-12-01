POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA | 29. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2022 POMEM sınav ücreti ne kadar?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan başvuru sonuçlarıyla birlikte, 13 bin öğrenci alımı için sınav tarihi ve başvuru ücreti merak konusu oldu. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, "POMEM sınavı ne zaman?", "Sınav başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, POMEM sınavna ilişkin merak edilen soruların cevapları...

POMEM GİRİŞ SINAVI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?



POMEM ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Ancak, POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.