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MEB’den 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz yemek

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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MEB’den 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz yemek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ücretsiz yemek programı kapsamını sürekli artırmayı hedeflediklerini, 2023'te bu sayıyı 2,5 milyona çıkartacaklarını bildirdi.

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