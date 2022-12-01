KYK bursu için geri sayım! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçları, aralık ayının gelmesiyle birlikte en çok aranılanlar arasında yer aldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı burs/kredi başvuru işlemleri 26 Kasım'da sona erdi. Binlerce öğrencinin başvurduğu KYK burs ve kredi için geri sayım başlarken, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2.550 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor. Yıl sonu itibarıyla bu tutarlar artacak.

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.