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KYK bursu için geri sayım! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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KYK bursu için geri sayım! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs ve kredi başvuruları alındı. 2022-2023 eğitim yılı KYK bursu için başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. 17 Kasım'da sona eren başvurular, daha önce başvurularını gerçekleştirme fırsatı bulamayan öğrenciler için 25-26 Kasım'da eniden açılmıştı.Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

KYK burs ve kredi sonuçları, aralık ayının gelmesiyle birlikte en çok aranılanlar arasında yer aldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı burs/kredi başvuru işlemleri 26 Kasım'da sona erdi. Binlerce öğrencinin başvurduğu KYK burs ve kredi için geri sayım başlarken, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2.550 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor. Yıl sonu itibarıyla bu tutarlar artacak.

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları aralık ayı içerisinde belli olacak. Kesin tarih henüz belli olmadı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir ve taahhütnamelerini onaylayabilirler.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı vermeleri gerekiyor. Ardından 15-18 yaş arası öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlayabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATAR?

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

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