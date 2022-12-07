POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? POMEM 2022 sınav ücreti son gün tarihi ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön başvuru sürecinin ardından sınav ve mülakatlara hak kazanan adaylar için başvuru ücreti de duyurduldu. Peki, POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? POMEM 2022 sınav ücreti son gün tarihi ne zaman?