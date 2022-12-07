POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? POMEM 2022 sınav ücreti son gün tarihi ne zaman?
POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ön başvuru sürecinin ardından sınav ve mülakatlara hak kazanan adaylar için başvuru ücreti açıklandı. Peki, POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? POMEM 2022 sınav ücreti son gün tarihi ne zaman?
POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? POMEM 2022 sınav ücreti son gün tarihi ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön başvuru sürecinin ardından sınav ve mülakatlara hak kazanan adaylar için başvuru ücreti de duyurduldu. Peki, POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? POMEM 2022 sınav ücreti son gün tarihi ne zaman?
POMEM GİRİŞ SINAVI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?
POMEM ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM giriş sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor.
POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Bilgilendirme geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.
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- POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? POMEM 2022 sınav ücreti son gün tarihi ne zaman?
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