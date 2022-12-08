KYK BURS VE KREDİ SORGULAMA EKRANI! KYK kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK bursları toplu mu ödenecek?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Üniversite öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin sonuçlar, kurum tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK bursları toplu mu ödenecek? İşte, 2022-2023 KYK burs sonuçları hakkında ayrıntılar...
YKS maratonun ardından üniversitelere yerleşen binlerce öğrenci, 2022 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin sonuçlar, kurum tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından üniversitelilerin erişimine açılacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK bursları toplu mu ödenecek? İşte, detaylar...
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs sonuçları için henüz açıklama gelmedi. Tarih belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz. 2021 yılında alınan KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermişti. Burs başvuru sonuçları ise 15 Aralık tarihinde erişime açıldı.
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2022 yılında burs başvuru işlemleri ise 16 Kasım tarihinde kapandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs başvuru sonuçlarının bu takvim doğrultusunda burs sonuçlarının Aralık ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.
KYK BURSLARI TOPLU MU ÖDENECEK?
KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
Geçtiğimiz sene, KYK kredi ve burs ödemelerinin ilki öğrencilere (Eylül ayında başladığı hesaplanarak) toplu yatırılmıştı. Ödemelerin bu yıl da tek sefere mahsus olmak üzere 3 aylık yapılacağı düşünülüyor.
KYK BURSU NE KADAR OLACAK?
KYK burs miktarları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkan Erdoğan tarafından öğrenci ve velilere duyurulacak. Geçtiğimiz dönemde burs miktarlarının 850 TL'ye artırıldığı duyurulmuştu.
2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK burs miktarının lisans öğrencileri için 1000 TL civarında açıklanması bekleniyor.KYK bursu, Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında öğrencilere geçmiş ayların ücretleri ile birlikte toplu olarak ödenecek.
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- KYK BURS VE KREDİ SORGULAMA EKRANI! KYK kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK bursları toplu mu ödenecek?
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