KYK BURS VE KREDİ SORGULAMA EKRANI! KYK kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK bursları toplu mu ödenecek?

YKS maratonun ardından üniversitelere yerleşen binlerce öğrenci, 2022 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin sonuçlar, kurum tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından üniversitelilerin erişimine açılacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK bursları toplu mu ödenecek? İşte, detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs sonuçları için henüz açıklama gelmedi. Tarih belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz. 2021 yılında alınan KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermişti. Burs başvuru sonuçları ise 15 Aralık tarihinde erişime açıldı.

e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ