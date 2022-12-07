ATA AÖF vize sonuç sorgulama ekranı | ATA AÖF vize sınavları belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi
ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevapları merak konusu oldu. Üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden sürdüren öğrenciler girdikleri vize sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe kitlendi. Peki ATA AÖF vize sınavları belli oldu mu?
Atatürk Ünivesitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okyan öğrenciler 26 ila 27 Kasım'da güz dönemi vize sınavlarına girdi. Öğrencilerin sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki ATA AÖF vize sınavları belli oldu mu? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...
ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, vize sınavı sonuçları henüz belli olmadı. 2022-2023 ATA AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi obs.atauni.edu.tr adresinden kolayca gerçekleştirilebilir. Öğrenciler sınav sonuçları sorgulamasını yapmak için T.C Kimlik Numarası ve şifresini girecek. Sistem sonuçları otomatik olarak gösterecek. Aşağıdaki bağlantıdan obs.atauni.edu.tr adresine giriş yapabilirsiniz.
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2022-2023 ATA AÖF güz dönemi final sınavı 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 11-12 Şubat 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi vize 8-9 Nisan 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 8-9 Temmuz 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
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- ATA AÖF vize sonuç sorgulama ekranı | ATA AÖF vize sınavları belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi
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