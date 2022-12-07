ATA AÖF vize sonuç sorgulama ekranı | ATA AÖF vize sınavları belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi

Atatürk Ünivesitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okyan öğrenciler 26 ila 27 Kasım'da güz dönemi vize sınavlarına girdi. Öğrencilerin sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki ATA AÖF vize sınavları belli oldu mu? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, vize sınavı sonuçları henüz belli olmadı. 2022-2023 ATA AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.